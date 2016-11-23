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منتج مسلسل "يكفي" التركي يقرّر إنهاء دور بيلين كاراهان بطريقة مأساوية

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الأربعاء 23-11-2016 20:30

قررت الممثلة بيلين كاراهان الشهيرة بالسلطانة مريم في "حريم السلطان" ,زوجها رجل الأعمال بدري جونتاي اختيار إسم مزدوج لمولودهما الجديد وهو "جان أيوب".
وقد اختار الزوجان هذا الإسم بالذات تيمناً بوالد الزوج أيوب جونتاي.
يذكر أنّ الزوجين سميا إبنهما الأول إسماً مزدوجاً أيضاً وهو "علي ديمير".
يبقى أن نذكر أن بيلين الحامل، انسحبت من تصوير الموسم الثاني من مسلسلها الناجح "يكفي"، المتصدر للرايتنغ في موسمه الأول فانتهى دورها بموتها غرقاً.

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