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البورصة توقع على «تعهدات مراكش» لتعزيز أسواق المال الخضراء بأفريقيا

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البورصة توقع على «تعهدات مراكش» لتعزيز أسواق المال الخضراء بأفريقيا البورصة توقع على «تعهدات مراكش» لتعزيز أسواق المال الخضراء بأفريقيا

محمد عمران رئيس البورصة

وقع الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية، على تعهدات مراكش لتعزيز أسواق المال الخضراء بأفريقيا، وذلك ضمن فعاليات مؤتمر الأطراف لتغير المناخ COP22، الذى عقد فى مراكش بالمغرب خلال الفترة من 7 إلى 18 نوفمبر 2016.

ووقع على التعهدات عدد من البورصات، منها بورصة الدار البيضاء والبورصة التونسية وبورصة نيجيريا، كما شارك فى التوقيع عدد من هيئات الرقابة على أسواق المال منها الهيئة العامة للرقابة المالية بمصر وهيئة سوق المال المغربية.

ويأتى توقيع البورصة المصرية، على تعهدات مراكش ومشاركتها بفعّاليات المؤتمر، تكليلاً لجهود مساهمتها فى الإعداد للمؤتمر خلال شهر يوليو الماضى، والتزاماً منها بتعزيز التمويل الأخضر فى أسواق المال الأفريقية، والتى جاءت تحت عنوان “فتح أسواق المال بدول الجنوب نحو تغير المناخ”.

يذكر أن مؤتمر الأطراف – مؤتمر الأمم المتحدة لتعزيز المناخ- COP22 فى مراكش بالمغرب يأتى بعد دخول اتفاق باريس حول المناخ حيّز التنفيذ الفعلى والتى تم إقرارها فى مؤتمر الأطراف COP21 وتبعه توقيع البورصة المصرية على ذلك الاتفاق.

وركزت فعّاليات مؤتمر مراكش على تفعيل إجراءات اتفاق باريس، وآليات دمج جهود الأطراف وغير الأطراف فى مجال البيئة وتسريع المبادرات الملموسة وتطوير قنوات التمويل خاصة فى الدول الأكثر هشاشة لتغير المناخ.

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