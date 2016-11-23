الهجرة غير الشرعية تسيطر على أفلام القاهرة السينمائي

“الهجرة الى مكان آخر ..بحثا عن حياة افضل”، هى القاسم المشترك بين أفلام المسابقة الرسمية بالدورة38 لمهرجان القاهرة السينمائي، ومنها 38 فلمًا من المقرر عرضها اليوم الاربعاء، وهى الرومانى “كلاب”،البولندى”جاكوب الصغير”،والجورجى”حياة انا”.

> فمن تأليفه وإخراجه يستعرض المخرج البولندى”ماريوس بيلينيسكى”،فى فيلمه “جاكوب الصغير”، تداعيات قرار الطفل صاحب العشر أعوام”جاكوب”، بعبور حاجز على حدود قريته، بهدف اكتشاف العالم، ويعرض الفيلم في الثالثة ونصف عصرًا بالمسرح الكبير بدار الأوبرا، وبمشاركة فرنسية بلغارية وقطرية فى الإنتاج يقدم الروماني يوجدان ميريكا”مولفا ومخرجا”، فيلم “كلاب “فى السادسة ونصف بالمسرح الكبير، الذي يتناول المشاكل التى يواجهها “رومان “،عندما يعود إلى الأرض التى ورثها على حدود اوكرانيا،بهدف بيعها والسفر مرة أخرى.

أما المخرجة وكاتبة سيناريو لفيلم “حياة انا”،نينو باسيليا، وهى من جورجيا، فتقدم بفيلمها قصة أم لطفل مريض بالتوحد،تخاطر ببيع منزلها ،على أمل شراء تأشيرة سفر غير قانونيه للسفر إلى امريكا،على أمل تحسن ظروف معيشته هناك.