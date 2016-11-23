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بدء جلسة إثبات دعوى طلاق الفنانة علياء عساف

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بدء جلسة إثبات دعوى طلاق الفنانة علياء عساف بدء جلسة إثبات دعوى طلاق الفنانة علياء عساف

بدات محكمة أسرة القاهرة الجديدة، نظر دعوى إثبات الطلاق التى أقامها عمر عبد الرحمن وكيلا عن الفنانة الشابة علياء عساف أمام محكمة أسرة القاهرة الجديدة بعد اكتشافها عدم تسجيل طلاقها من زوجها رجل الأعمال محمد عماد الدين فى السجلات الرسمية وأن المأذون الذى تولى القيام بإجراءات طلاقها من زوجها مزور وسبق سجنه في قضية تزوير.

يذكر، أن الفنانة علياء عساف أقامت دعوى قالت فيها إنها تزوجت من محمد عماد الدين بصحيح العقد الشرعى فى 5 يونيو 2015 ودخل بها وعاشرها معاشرة الأزواج ولكنها طلقت منه بموجب إشهاد طلاق فى 22 مارس 2016 على يد مأذون ناحية كفر الخضيرى التابعة لمحكمة هيها طلقة أولى بائنة صغرى لا تحل له إلا بعقد ومهر جديدين وبإذنها ورضاها.

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