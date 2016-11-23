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عزيز مرقة يتحدث عن مشواره الفنى بالساقية غدًا

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عزيز مرقة يتحدث عن مشواره الفنى بالساقية غدًا عزيز مرقة يتحدث عن مشواره الفنى بالساقية غدًا

الفنان عزيز مرقة

كتب ـ مصطفى حمزة:

يتحدث الموسيقى والمطرب الأردنى عزيز مرقة عن تفاصيل  حفلاته بالقاهرة، خلال موتمر صحفي يقيمه فى السادسة من مساء غد بساقية الصاوى في الزمالك.

عزيز الذى يقدم أشهر أعماله بحفلين يومى الجمعة والسبت 25 و26 نوفمبر، بقاعة النهر، عبر عن سعادته بالغناء فى القاهرة،عبر صفحاته بمواقع التواصل فيس بوك وتويتر، وكتب، قائلا : “جايلك يا أم الدنيا”.

يذكر أن عزيز يقدم مزيجا يجمع بين الموسيقى العربية والروك والجاز، يطلق عليه “الراز”، ومن أعماله “بنت الناس “، “شيخ البلد “، و”رجعونى على عمان”.

ولد عزيز فى تونس لأب فلسطينى، قبل أن ينتقل للعيش بأمريكا، معتزًا بكونه يحمل الهوية الأردنية.

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