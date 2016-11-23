أخبار عاجلة

إزاحة النقاب عن مصير فينجر مع أرسنال -
أتلتيكو يسعى لقتل ثعالب ليستر -
السيسي يلتقي وزير الكهرباء لمتابعة استعدادات فصل الصيف -
رئيس الاتحاد الأفرو أسيوي: 58 مليار جنيه استثمارات قطاع التأمين في 2016 -
حماية المستهلك: ضبط كميات من الأسماك الفاسدة قبل طرحها في شم النسيم -
عامل يرطم رأسه بالحائط فيرتد قتيلا بسبب ضائقة مالية بسوهاج -
خبراء: مشروع قانون العمل الجديد أنصف رجال الأعمال وأضر بالعامل -
الكشف عن حجم المصروفات العامة المستهدفة خلال العام المقبل -
بعثة من البنك الدولي في القاهرة لمتابعة خطوات الإجراءات الاقتصادية -
تباين أسعار الفاكهة والخضروات بأسواق الجملة والتجزئة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

مطار القاهرة يستقبل وفود سياحية ماليزية ويابانية وصينية

Google+ Print

يييي

استقبل مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأربعاء،3 وفود سياحية من ماليزية واليابان والصين ، تضم 200 سائحا للقيام بجولة سياحية بالقاهرة والجيزة والاقصر وأسوان .

صرحت مصادر أمنية بالمطار، أن الوفود السياحية وصلت علي الطائرة الامارتية ، حيث من المقرر أن تقوم بجولة سياحية لزيارة المعالم الأثرية بالقاهرة والجيزة والأقصر وأسوان ، وتستغرق زيارة الوفد الماليزي 4 ايام ، والوفد الياباني 8 ايام، والوفد الصيني 5 ايام.

وأضافت المصادر، أن تم تسهيل إجراءات خروج الوفود السياحية من المطار إلى الاتوبيسات الخاصة بهم ، وذلك لنقلهم لفنادق الإقامة وسط تشديدات أمنية.

لللل صصصص سسس

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا