مطار القاهرة يستقبل وفود سياحية ماليزية ويابانية وصينية

استقبل مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم الأربعاء،3 وفود سياحية من ماليزية واليابان والصين ، تضم 200 سائحا للقيام بجولة سياحية بالقاهرة والجيزة والاقصر وأسوان .

صرحت مصادر أمنية بالمطار، أن الوفود السياحية وصلت علي الطائرة الامارتية ، حيث من المقرر أن تقوم بجولة سياحية لزيارة المعالم الأثرية بالقاهرة والجيزة والأقصر وأسوان ، وتستغرق زيارة الوفد الماليزي 4 ايام ، والوفد الياباني 8 ايام، والوفد الصيني 5 ايام.

وأضافت المصادر، أن تم تسهيل إجراءات خروج الوفود السياحية من المطار إلى الاتوبيسات الخاصة بهم ، وذلك لنقلهم لفنادق الإقامة وسط تشديدات أمنية.