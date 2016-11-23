وزير خارجية الأوروجواي يزور مصر نهاية شهر نوفمبر

صرح السفير عمرو محمود عباس، سفير مصر لدى الأوروجواي، بأنه تلبية لدعوة سامح شكري وزير الخارجية يقوم رودولفو نين نوفوا وزير خارجية الأوروجواي، بزيارة لمصر خلال الفترة من 28 إلى 30 نوفمبر الجاري، في إطار جولة شرق أوسطية تشمل إسرائيل ودولة فلسطين.

وأضاف سفير مصر لدى الأوروجواي، بأن وزير الخارجية الأوروجواني نوفوا، قد صرح بأنه سيبدأ جولته ومباحثاته الشرق أوسطية بمصر، أولاً بلقاء مع وزير الخارجية سامح شكري تقديرًا لدور مصر المحوري في المنطقة لكونها دولة رائدة في ترسيخ مبادئ السلام الشامل والعادل في الشرق الأوسط .

وأوضح السفير المصري، أنه من المنتظر أن تشمل الزيارة عدة لقاءات للوزير الأوروجواني مع كبار المسئولين في الدولة، والتوقيع على اتفاقية تعاون جمركي التي تعد نقطة انطلاق للتعاون التجاري بين مصر وإحدى الدول المؤسسة لتجمع الميركسور.