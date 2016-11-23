أخبار عاجلة

إزاحة النقاب عن مصير فينجر مع أرسنال -
أتلتيكو يسعى لقتل ثعالب ليستر -
السيسي يلتقي وزير الكهرباء لمتابعة استعدادات فصل الصيف -
رئيس الاتحاد الأفرو أسيوي: 58 مليار جنيه استثمارات قطاع التأمين في 2016 -
حماية المستهلك: ضبط كميات من الأسماك الفاسدة قبل طرحها في شم النسيم -
عامل يرطم رأسه بالحائط فيرتد قتيلا بسبب ضائقة مالية بسوهاج -
خبراء: مشروع قانون العمل الجديد أنصف رجال الأعمال وأضر بالعامل -
الكشف عن حجم المصروفات العامة المستهدفة خلال العام المقبل -
بعثة من البنك الدولي في القاهرة لمتابعة خطوات الإجراءات الاقتصادية -
تباين أسعار الفاكهة والخضروات بأسواق الجملة والتجزئة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

ندوة للتوعية بخطر المخدرات وأضرارها بكلية العلوم بالمنصورة بمشاركة مباحث المرور

Google+ Print
ندوة للتوعية بخطر المخدرات وأضرارها بكلية العلوم بالمنصورة بمشاركة مباحث المرور ندوة للتوعية بخطر المخدرات وأضرارها بكلية العلوم بالمنصورة بمشاركة مباحث المرور

>الدقهلية - شريف الديب

نظمت كلية العلوم بجامعة المنصورة ندوة بعنوان " الاخطار المدمرة لتعاطى المخدرات على المجتمع "تحت رعاية الدكتور محمد القناوى رئيس الجامعة وريادة الدكتورة عزة عثمان عميد الكلية وبحضور الدكتورة أمورة ابو النجا رئيس قسم علم الحيوان.

حاضر بالندوة الدكتور عبد العزيز غانم أستاذ طب السموم بكلية الطب ، الرائد الدكتور شريف شعيشع رئيس مباحث مرور المنصورة ،الدكتور شلبى الجعيدى رئيس قسم التاريخ بكلية الاداب.

و أشارت الدكتورة أمورة ان الندوة تناقش محاور عديدة منها مخاطر الادمان على الشباب والمشكلات الناتجة عن تعاطى السائقين للمخدرات بالاضافة الى عرض الجانب التاريخى للمواد المخدرة.

وعرض الدكتور الجعيدى تاريخ المواد المخدرة منذ القدم حيث عرفت عند القدماء المصريين والصنييون والاشوريون واستخدمت فى مجالات طبية وعلمية بالاضافة الى استخدامها فى الحصول على المتعة . وعن انتشار الحشيش فى فقد ظهر بشكل كبير فى العصر الفاطمى بطائفة الحشاشين .

كما بدأت زراعة الخشخاش فى مصر فى عهد محمد على لتصديره لبعض الدول لاستخدامه فى أغراض طبية وعلمية .

وفى عام 1929 انشئ مكتب المخابرات العامة لمكافحة المواد المخدرة وفى الخمسينات انخفضت كميات الحشيش والافيون فى مصر وظهرت باماكن معينة فى القاهرة كمنطقة الباطنية.

ومن الناحية الطبية أكد الدكتور غانم ان الادمان مرض مزمن يصيب المخ قابل للارتداد وله انواع كثيرة منها ادمان الكحول والافيون والترمادول والهيروين والامفيتامينات والاكسترا سى والحشيش وجميعها يجتمع فى آثارها المدمرة على المخ والكبد والنظر والادراك.

حذر من الشائعات الرائجة حول مخدر الحشيش وانه ليس له أضرار ويجلب المتعة ويساعد على التركيز فالحشيش يحتوى على 420 مادة سامة ويؤثر على ضربات القلب والقدرة الخركية والتركيز.

من الناحية الامنية أكد الدكتور شعيشع ان المخدرات مجرمة كإتجار وتعاطى وفى عام 2014 تم تغليظ العقوبة على قيادة المركبات تحت تأثير المخدرات والمسكرات.

وأشار ان الادارة العامة للمرور تقوم بحملات يومية وحملات مفاجئة وتقوم بتغير اماكنها لضبط المتعاطين حيث يتم التحفظ عليه واحالته للجنايات وسحب الرخصة والغائها ، والجديد هو القيام بحملات مفاجئة على المدارس وعمل تحاليل لسائقى الاتوبيسات لضمان سلامة الاطفال على الطرق.

 

 

 

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الكشف عن حجم المصروفات العامة المستهدفة خلال العام المقبل

الكشف عن حجم المصروفات العامة المستهدفة خلال العام المقبل

بالصور- أشهر ''اليهود'' في السينما المصرية.. إحداهم اُتهمت بالمشاركة في اغتيال عالمة مصرية

بالصور- أشهر ''اليهود'' في السينما المصرية.. إحداهم اُتهمت بالمشاركة في اغتيال عالمة مصرية

شاهد| «الإبراشي» يكشف لأول مره عن معلومات مثيرة وخطيرة عن «أبو البراء المصري » من مسقط رأسه بكفر الشيخ

شاهد| «الإبراشي» يكشف لأول مره عن معلومات مثيرة وخطيرة عن «أبو البراء المصري » من مسقط رأسه بكفر الشيخ

القوات الجوية المصرية توجه "صفعة" لأنصار بيت المقدس .. سقوط رأس الأفعى بالتنظيم الأسود والمفاجأة صديق مقرب من خيرت الشاطر

القوات الجوية المصرية توجه "صفعة" لأنصار بيت المقدس .. سقوط رأس الأفعى بالتنظيم الأسود والمفاجأة صديق مقرب من خيرت الشاطر