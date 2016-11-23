مستشار الجايكا: بدء المرحلة الثانية لتطبيق التجربة اليابانية الشهر المقبل

القليوبية - حسن عفيفى

قال تانكا كيوفومى مستشار هيئة الجايكا اليابانية بمصر، إنه تقرر إطلاق المرحلة الثانية من مشروع التجربة اليابانية بالمدارس المصرية خلال الشهر المقبل لتشمل التطبيق فى 100 مدرسة مصرية، بجانب الـ 12 مدرسة المطبقة فيها حاليا بالإضافة إلى البدء فى بناء المرحلة الأولى من مدارس التجربة والتى ستقيمها الجايكا اليابانية لتطبيق اساليب التعلم اليابانية لتطبيق انشطة " التوكاستو" لتطوير التعليم فى مجموعة من المدارس المصرية.

جاء ذلك خلال الزيارة التى قام بها مستشار الجايكا ووفد من الهيئة لمدرسة عمر بن عبد العزيز الابتدائية ببنها اليوم والتى يتم تطبيق التجربة اليابانية بها.

وقال بيان المحافظة اليوم، إن الزيارة حضرها طه عجلان وكيل وزارة التعليم بالقليوبية، وخالد جرامون مدير إدارة بنها التعليمية وسمر الشافعى مديرة المدرسة، وابدى الوفد اليابانى اعجابه بالمدرسة وسبل التعليم بها واسلوب عرض المدرسين فى الفصول للمناهج الدراسية.

وأضاف تاناكا ان التجربة تهدف الى تفعيل انشطة تعليمية وتربوية تجعل المدرسة والفصل مجتمعا واحدا وترتقى بشخصية التلاميذ وتعمق الولاء والانتماء لديهم وتثقل مهاراتهم من الناحية الاكاديمية والجسمانية والعقلية وتجعلهم قادرين على العمل الجماعى والمشاركة المجتمعية.

ومن جانبها أوضحت سمر الشافعى مدير المدرسة أن " التوكاستو " تتيح للتلاميذ ممارسة العمل الجماعى وتحديد الادوار وتنفيذ الدور المكلف به، علاوة على التعاون مع زملاءهم للوصول الى الاهداف المراد تحقيقها مشيرة الى ان تطبيق هذا النظام فى المدارس المصرية يوفر للتلاميذ مهام وأنشطة تزيد من ثقتهم بأنفسهم وقالت إن هذه التجربة تم تطبيقها فى 10 مدراس على مستوى الجمهورية منهم مدرسة واحدة فى مدينة بنها وأكدت اننا فى طريقنا لتعميم هذه التجربة فى جميع المدارس بعد نجاحها.

وأكد خالد جرامون مدير الإدارة التعليمية ببنها، أن الادارة تسعى إلى تطبيق التجربة اليابانية فى مدرسة عمر بن عبد العزيز، من حيث الالتزام بالوقت والاهتمام بالنظافة الشخصية وتنمية المهارات للتلاميذ وتفعيل الانشطة والتغذية، وقال ان هذه التجربة سوف توفر للتلاميذ مهام وأنشطة لثقل مهاراتهم الثقافية.