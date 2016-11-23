تأجيل محاكمة المتهمين بقضية «التراس أهلاوي» لجلسة 13 ديسمبر المقبل

مراسل – ONA:

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطه، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة ثلاثة متهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ “ألتراس أهلاوي” لجلسه 13 ديسمبر المقبل، لحضور الضابط محرر المحضر ومسئول الأمن بالنادي الأهلي وقت الواقعة، وأمرت المحكمة بضبطهم و إحضارهم.

وصدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجي شحاته، وعضوية المستشارين محمد محمد النجدي وعبد الرحمن صفوت الحسيني وأحمد عبد الحكم بسكرتارية أحمد صبحى عباس، والمتهمون هم أحمد رضا عبد الصادق سالم، ومحمد حسن أمام محمد، وأحمد عثمان محمد عثمان علي.

كانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين في القضية رقم 15567 لسنة 2014 وسط قصر النيل، اتهامات بالتجمهر واستعمال القوة والعنف والسرقة بالإكراه، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، وحيازة الأسلحة والذخيرة بدون ترخيص.