أخبار عاجلة

إزاحة النقاب عن مصير فينجر مع أرسنال -
أتلتيكو يسعى لقتل ثعالب ليستر -
السيسي يلتقي وزير الكهرباء لمتابعة استعدادات فصل الصيف -
رئيس الاتحاد الأفرو أسيوي: 58 مليار جنيه استثمارات قطاع التأمين في 2016 -
حماية المستهلك: ضبط كميات من الأسماك الفاسدة قبل طرحها في شم النسيم -
عامل يرطم رأسه بالحائط فيرتد قتيلا بسبب ضائقة مالية بسوهاج -
خبراء: مشروع قانون العمل الجديد أنصف رجال الأعمال وأضر بالعامل -
الكشف عن حجم المصروفات العامة المستهدفة خلال العام المقبل -
بعثة من البنك الدولي في القاهرة لمتابعة خطوات الإجراءات الاقتصادية -
تباين أسعار الفاكهة والخضروات بأسواق الجملة والتجزئة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. أونا

مشادة بين طيار ومهندس طائرته تؤخر رحلة تبوك ٥ ساعات ونصف

Google+ Print
مشادة بين طيار ومهندس طائرته تؤخر رحلة تبوك ٥ ساعات ونصف مشادة بين طيار ومهندس طائرته تؤخر رحلة تبوك ٥ ساعات ونصف

نشبت مشادة كلامية، بين قائد طائرة مصرية تابعة لشركة خاصة، كانت متجهة إلى تبوك ، وبين مهندس صيانة الطائرة، كادت ان تتطور لمعركة بين الطرفين، إلا ان طاقم الضيافة تدخل بين الطرفين، وتأخرت الرحلة ٥ ساعات ونصف، وقرر بعدها قائد الطائرة الغاء سفر المهندس، وطلب من الشركة استبداله .

صرحت مصادر أمنية بالمطار، انه عقب إنهاء إجراءات ركاب رحلة طيران النيل رقم ١٠٧، والمتجهة من القاهرة إلى تبوك، حدثت مشادة كلامية بين قائد الطائرة ومهندس الصيانة المرافق له، وطلب القائد من مسئولى الشركة إستبدال المهندس بآخر، وقامت سلطات المطا بإنزال ركاب الطائرة وعددهم ٧٣ راكبا، ونقلهم إلى أحدي الصالات، وبالفعل قامت الشركة باستبدال المهندس باخر، واقلعت الطائرة بعد تاخير دام ٥ ساعات ونصف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. واقعة تحرش مروعة بالسعودية شملت محاولة تعرية فتاة

بالفيديو.. واقعة تحرش مروعة بالسعودية شملت محاولة تعرية فتاة

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

فيديو.. الحريري: لا أقبل مناقشة اتفاقية ترسيم الحدود مع السعودية بالبرلمان

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الرئيس الإيراني: طهران تعمل على تهدئة مع السعودية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية