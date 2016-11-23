مشادة بين طيار ومهندس طائرته تؤخر رحلة تبوك ٥ ساعات ونصف

نشبت مشادة كلامية، بين قائد طائرة مصرية تابعة لشركة خاصة، كانت متجهة إلى تبوك السعودية ، وبين مهندس صيانة الطائرة، كادت ان تتطور لمعركة بين الطرفين، إلا ان طاقم الضيافة تدخل بين الطرفين، وتأخرت الرحلة ٥ ساعات ونصف، وقرر بعدها قائد الطائرة الغاء سفر المهندس، وطلب من الشركة استبداله .

صرحت مصادر أمنية بالمطار، انه عقب إنهاء إجراءات ركاب رحلة طيران النيل رقم ١٠٧، والمتجهة من القاهرة إلى تبوك، حدثت مشادة كلامية بين قائد الطائرة ومهندس الصيانة المرافق له، وطلب القائد من مسئولى الشركة إستبدال المهندس بآخر، وقامت سلطات المطا بإنزال ركاب الطائرة وعددهم ٧٣ راكبا، ونقلهم إلى أحدي الصالات، وبالفعل قامت الشركة باستبدال المهندس باخر، واقلعت الطائرة بعد تاخير دام ٥ ساعات ونصف.