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ضبط صاحب شركة إستيراد وتصدير هارب من 67 سنة سجن

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ضبط صاحب شركة إستيراد وتصدير هارب من 67 سنة سجن ضبط صاحب شركة إستيراد وتصدير هارب من 67 سنة سجن

>كتب محمود عبد الراضى

نجحت الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام بقطاع مصلحة الأمن العام في ضبط هارب من تنفيذ 91 حكم قضائى متنوع بلغت فيها سنوات الحبس 67 سنة.

 

 

وردت معلومات للإدارة العامة لمباحث تنفيذ الأحكام بقطاع مصلحة الأمن العام مفادها تواجد المحكوم عليه "طاهر  42 سنة" ، صاحب شركة إستيراد وتصدير، ومقيم بمنطقة الدخيلة بمحافظة الإسكندرية بمنزله، والمطلوب ضبطه للتنفيذ عليه فى 91 حكم قضائى صادر ضده فى قضايا "نصب تبديد ، شيك وإستيلاء ، سلاح " ، حيث بلغت إجمالى العقوبة فيها " 67 سنة حبس "، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وضبطه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.


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