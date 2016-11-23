الأمن العام يقتحم 15 بؤرة إجرامية ويحرر 304 قضايا مخدرات وينفذ 26 ألف حكم

كتب محمود عبد الراضى

واصل قطاع الأمن العام بوزارة الداخلية، حملاته الأمنية لملاحقة الخارجين عن القانون وحائزى السلاح والمخدرات، فى إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة، لمواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون، وحائزى الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.

ونجحت جهود الأجهزة الأمنية فى اقتحام نحو 15 بؤرة إجرامية، وضبط 304 قضايا مخدرات، و79 متهما مطلوب ضبطهم وإحضارهم فى قضايا متنوعة، وإعادة 13 سيارة مُبلغ بسرقتها، وتنفيذ 26530 حكما قضائيا متنوعا بينها 303 قضايا جنائية، خلال 24 ساعة.