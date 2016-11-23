تأجيل إعادة محاكمة 3 بألتراس أهلاوى لـ13 ديسمبر

كتب محمد عبد الرازق

قررت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بأكاديمية الشرطه اليوم الأربعاء، تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 3 متهمين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الألتراس أهلاوى" لجلسة 13 ديسمبر المقبل، لحضور الضابط محرر المحضر ومسئول الأمن بالنادى الأهلى وقت الواقعة وأمرت المحكمة بضبطهم وإحضارهم.

صدر القرار برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة وعضوية المستشارين محمد محمد النجدى وعبد الرحمن صفوت الحسينى وأحمد عبد الحكم بسكرتارية أحمد صبحى عباس".

والمتهمون هم: "أحمد رضا عبد الصادق سالم، ومحمد حسن أمام محمد، وأحمد عثمان محمد عثمان على".

كانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين فى القضية رقم 15567 لسنة 2014 وسط قصر النيل، اتهامات بالتجمهر واستعمال القوة والعنف والسرقة بالإكراه، وإتلاف ممتلكات عامة وخاصة، وحيازة الأسلحة والذخيرة بدون ترخيص.