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حبس 9 أشخاص اعتدوا على أمناء شرطة أثناء ضبط تاجرى مخدرات فى الساحل

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حبس 9 أشخاص اعتدوا على أمناء شرطة أثناء ضبط تاجرى مخدرات فى الساحل حبس 9 أشخاص اعتدوا على أمناء شرطة أثناء ضبط تاجرى مخدرات فى الساحل

>كتبت ندى سليم

شهدت منطقة الساحل، حادثة طريفة صباح اليوم الأربعاء، بعد أن تجمع أهالى المنطقة وتم الاعتداء على رجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات أثناء محاولتهم ضبط شخصين وبحوزتهما نحو 5 كيلو من مخدر الحشيش، قبل ترويجها بالمنطقة، لمساعدة المتهمين فى الهرب.


>وعلى الفور انتقلت قوة أمنية من ضابط وبرفقته 9 من أمناء الشرطة إلى مكان الواقعة، لضبط المتهمين، إلا أنهم صرخوا واستعانوا بأهالى المنطقة للفرار من القوة الأمنية، وفؤجئ أفراد الشرطة بقيام الأهالى بالتعدى عليهم بالضرب، مما أسفر عن إصابة أمناء الشرطة بإصابات متفرقة فى الوجه


>وأمرت نيابة شمال القاهرة الكلية، بحبس 9 من الأهالى الذين اعترضوا القوة الأمنية، 4 أيام على ذمة التحقيقات، بعد أن أسندت إليهم تهمة مقاومة السلطات، وأصدرت قرارا بضبط وإحضار المتهمين الهاربين. 


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