"النقض" تطلق خدمة الرسائل والبريد الإلكترونى للتواصل مع المتقاضين

كتب:أحمد متولى

قامت محكمة النقض بالتعاون مع وزارة الاتصالات وشركة تكنولوجيا تشغيل المنشآت المالية (E-Finance) بتحديث بيانات القضايا الخاصة بالمواطنين، وتوفير المعلومات فى الصورة الإلكترونية عن طريق مشروع (جسر).

ويتم من خلال المشروع توفير المعلومات الخاصة بالقضايا التى لا تخضع للسرية، مثل منطوق الأحكام ومواعيد الجلسات وتتابعها وصور الأوراق والمستندات وغيرها.

وتتضمن عملية التحديث تعدد وسائل تقديم الخدمات المعلوماتية من خلال قنوات الاتصال المحمولة وعبر الإنترنت، في إطار اتجاه الدولة إلى مواكبة الأنظمة العالمية وتوفير هذه المعلومات فى الصورة الإلكترونية.

وتشمل عمليات التحديث توفير المعلومات الخاصة بالقضايا من خلال رسائل المحمول النصية SMS ، والبريد الإلكتروني E-mail ، وخدمة مركز الاتصال Call Center على الرقم المختصر 19681 ، وموقع بوابة الخدمات القانونية لمحكمة النقض (www.ccn.gov.eg) ويقدم من خلاله الأجندة الإلكترونية لمكاتب المحاماه وملفات الطعون فى صورة (PDF) ورول الجلسة الإلكتروني.

وتتضمن المرحلة الأولى من المشروع التسجيل في الخدمات الإلكترونية لدى محكمة النقض، من خلال مكتب الخدمة المميزة أو الموقع الإلكترونى للمحكمة، في حين تتضمن المرحلة الثانية تفعيل وسائل الدفع الإلكتروني.

وتهدف الخدمة إلى إرسال إخطارات عن طريق رسائل المحمول النصية للمحامين والخصوم توضح أماكن ومواعيد انعقاد الجلسات ورقم القضية فى الرول والقرارات ومنطوق الأحكام الصادرة فيها بالنسبة للقضايا الخاصة بهم لدى محكمة النقض، والتيسير على المواطنين أصحاب القضايا وتوفير الجهد والوقت المبذولين فى الانتقال إلى المحكمة والعودة منها، وتخفيف الضغط على موظفى المحاكم لتيسير عملهم.

وتأتي هذه الخطوة انطلاقا من وجوب تطوير وتحديث العمل بالقضاء ومواكبته التطور التكنولوچى، واستكمال سد الفجوة التى تكونت على مر العقود بين القضاء والمتقاضى بتوفير وسائل بديلة فى النواحى الإدارية تكفل للمتقاضى وبطريقة كريمة حق التقاضى، والذى من شأنه الرقى بالعمل فتبلغ أقصى درجات حسن سير العدالة.