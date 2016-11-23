الأهلي: لا نعلم شيئا عن قانون الرياضة الجديد

كتب محمد عراقى

قال محمود طاهر رئيس النادى الأهلى، إنه لا يعلم أى شىء عن تفاصيل ومعالم قانون الرياضة الجديد، الذى يتم دراسته حالياً بمجلس الشعب قبل الإعلان عنه، مشيراً إلى أن القانون من الممكن أن يعيبه عدم التوافق بين الأندية وأن الأهلي لم يشارك فى أية ورشة عمل تخص القانون الجديد.

وأوضح طاهر فى تصريحات صحفية، أنه كان يجب على المسئولين عن قانون الرياضة إعداد ورشة عمل بين جميع الأندية بمسئوليها والمستشارين القانونيين لهذه الأندية؛ حتى يخرج قانون توافقى.

وأضاف رئيس الأهلى، أنه يتمنى أن يتفادى القانون الجديد للرياضة المصرية أزمة التدخل الحكومى الذى تعانى منه فى مصر على مدار سنوات كثيرة مضت، مشيرا إلى أن هناك من سرب بعض من بنود القانون الجديد للرياضة، والتى تنص على عدم اللجوء للشكاوى الخارجية والاكتفاء بالقضاء الإدارى فى النزاعات الداخلية، وهو ما ترفضه اللجنة الأوليمبية جملة وتفصيلاً.