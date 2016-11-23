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اليابان تتوعد بالرد على نشر روسيا صواريخها في جزر الكوريل

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اليابان تتوعد بالرد على نشر روسيا صواريخها في جزر الكوريل اليابان تتوعد بالرد على نشر روسيا صواريخها في جزر الكوريل

وزير الخارجية الياباني فوميو كيشيدا

أعلن وزير الخارجية الياباني، فوميو كيشيدا، أن بلاده ستتخذ إجراءات مناسبة ردًا على نشر روسيا صواريخها في جزر الكوريل المتنازع عليها بين الدولتين.

وقال كيشيدا – خلال مؤتمر صحفي، اليوم الأربعاء – إن طوكيو تولي أهمية كبيرة إلى هذه المسألة وستقوم بالرد المناسب بعد التحقق من المعلومات الواردة، لافتًا إلى أن تسوية هذه القضية تحتاج إلى حل مسألة الأراضي الشمالية، كما يسمى اليابانيون جزر الكوريل.

جاءت تصريحات وزير الخارجية الياباني بعد يوم من إفادة صحيفة “المناوبة القتالية” التابعة لأسطول المحيط الهادئ الروسي بأن موسكو نشرت منظومات “بال” و”باستيون” الصاروخية الساحلية الحديثة في جزيرتي إيتوروب وكوناشير اللتين تطالب طوكيو بتسليمهما إليها، علاوة على جزيرتي شيكوتان وهابوماي، مستندةً بذلك على الاتفاقية الثنائية بشأن التجارة والحدود بين روسيا واليابان الموقعة عام 1855.

وأضافت الصحيفة أن الوحدات الصاروخية المرابطة في الجزيرتين تستعد لإجراء عمليات رماية تدريبية.

يذكر أن طوكيو تطرح استرجاع روسيا الجزر الأربعة إليها شرطًا أساسيا لتوقيع معاهدة سلام بين الطرفين لم تبرم منذ انتهاء الحرب العالمية الثانية، إلا أن موقف موسكو يتلخص في أن هذه الجزر دخلت في قوام الاتحاد السوفيتي السابق وفقًا لنتائج تلك الحرب، وهو ما يستند إلى الوثائق الدولية، ولا يمسه الشك.

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