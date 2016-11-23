محامى ضحايا "مستريح قنا": تأجيل محاكمة المتهم لجلسة 4 ديسمبر

قنا – وائل محمد

قال سعودى إبراهيم محامى ضحايا نصب "مستريح قنا"، أن محكمة نقادة برئاسة المستشار أبو بكر ياسين رئيس المحكمة الجزئيه قررت تأجيل محاكمة المتهم بالإستيلاء على مبلغ 20 مليون جنية لجلسة 4 ديسمبر للإدعاء المدنى والتعويض.

وأضاف محامى الضحايا أن المحكمة وجهت للمتهم الطيب مختار ذكى تهمة النصب على المواطنين بعد أن أوهم الأهالى بدعوى قدرته الخارقة فى توظيف أموالهم، وتحقيق أرباح شهرية نظير شراء العقارات والاستثمار فى بناء الأبراج السكنية، وتمكنه من الحصول على مبالغ مالية وصلت إلى 20 مليون جنية.

وأكد أن الأهالى حرروار محاضر فى وقت سابق ضد المتهم وهم صلاح سعيد فى المحضر رقم 2452 لسنة 2016 إدارى مركز شرطة نقادة، وحمتو راغب فى المحضر 2453 وقيد جنحة رقم 4288، والطيب أبوزيد سليمان، فى المحضر رقم 2454 وقيد بجنحة رقم 4589، وغزالى نجار أبوزيد سليمان، فى المحضر رقم 2455 وقيد جنحة رقم 4590، وحسيب محمود شريف، فى المحضر رقم 2456.