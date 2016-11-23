حماية المستهلك تطلق مبادرة «اخرج ملابسك القديمة واستغني عن الجديد»

اطلق الاتحاد النوعي لجمعيات الأهلية لحماية المستهلك، مبادرة “اخرج ملابسك القديمة واستغني عن الجديد”، والتي تهدف إلى محاربة الغلاء وارتفاع الأسعار الملابس الجاهزة خاصة فى فصل الشتاء.

ودعت سعاد الديب رئيس الاتحاد النوعي لجمعيات الأهلية لحماية المستهلك، خلال الاجتماع الدوري للجمعيات الأهلية العاملة فى مجال حماية المستهلك المستهلكين إلى استخدام ملابسهم القديمة وتطويرها والاستغناء عن الفائض لديهم بالتبرع للمحتاجين وعدم شراء الملابس الجديدة هذا العام وذلك نظرا للظروف الاقتصادية التى تمر بها البلاد.

وردا على سؤال بشأن عدم قدرة الجمعيات الأهلية الخاصة بحماية المستهلك بمنع بث الإعلانات المضللة عبر الفضائيات رغم خطورتها قالت الديب ليس لدينا القدرة على التحكم فيها مشيرة إلى ضرورة تضافر الجهود من الجهات المعنية لخطورة الإعلانات خاصة الموجه للإطفال فيما يتعلق بالمواد الغذائية لعدم سلامتها فى كثير من الأحيان.

ووفقا لوكالة أنباء الشرق الأوسط، فقد شددت الديب، على ضرورة قيام وزارة الصحة بالاعلان والكشف عن المنتجات المصرح بها والصالحة للاستخدام الأدمي كما طالبت المستهلكين بعدم الشراء عبر وسائل الإعلام والفضائيات ومواقع التواصل الإجتماعي والشراء من أماكنها الموثقة بها.