أخبار عاجلة

إزاحة النقاب عن مصير فينجر مع أرسنال -
أتلتيكو يسعى لقتل ثعالب ليستر -
السيسي يلتقي وزير الكهرباء لمتابعة استعدادات فصل الصيف -
رئيس الاتحاد الأفرو أسيوي: 58 مليار جنيه استثمارات قطاع التأمين في 2016 -
حماية المستهلك: ضبط كميات من الأسماك الفاسدة قبل طرحها في شم النسيم -
عامل يرطم رأسه بالحائط فيرتد قتيلا بسبب ضائقة مالية بسوهاج -
خبراء: مشروع قانون العمل الجديد أنصف رجال الأعمال وأضر بالعامل -
الكشف عن حجم المصروفات العامة المستهدفة خلال العام المقبل -
بعثة من البنك الدولي في القاهرة لمتابعة خطوات الإجراءات الاقتصادية -
تباين أسعار الفاكهة والخضروات بأسواق الجملة والتجزئة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

أمن بورسعيد: سرقة مصوغات ذهبية وراء مقتل عجوز بحى الزهور

Google+ Print
أمن بورسعيد: سرقة مصوغات ذهبية وراء مقتل عجوز بحى الزهور أمن بورسعيد: سرقة مصوغات ذهبية وراء مقتل عجوز بحى الزهور

>بورسعيد – محمد عزام

قال المقدم محمد رشوان، المسئول الإعلامى لمديرية أمن بورسعيد، اليوم الأربعاء، أنه تم قتل عجوز بمساكن "أرض الجبل" فى حى الزهور، بهدف سرقة مصوغاتها الذهبية.

 

وأضاف "رشوان"، أنه قد تلقى اللواء زكى صلاح، مدير أمن بورسعيد؛ بلاغاً من أهالى المنطقة، يفيد بمصرع "نعمت ص ف ع" – 80 سنة، ربة منزل ومقيمة أرض الجبل؛ موضحاً أنه تم ضبط مرتكب الواقعة "محمود . ش . م . ال" – 18 سنة، ومن مقيمى حى الضواحى.

 

وأشار إلى أن تفاصيل الواقعة تتلخص فى أن العجوز تعاونها بالمنزل إحدى الفتايات، وجارى تحديد شخصها؛ كانت قد سهلت دخول الجانى لمسكن المجنى عليها، للاستيلاء على المصوغات الذهبية، وحال تنفيذ مخططهما تم طرق باب الشقة فأسرع الجانى بخنق المجنى عليها خشية صراخها، واكتشاف أمرهما ولاذا بالفرار.

 

وأكد أنه جار تحديد هوية الفتاة، وتم التمكن من ضبط المتهم سالف الذكر، وجارى فحص الواقعة، ومعاينة رجال النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة .

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365