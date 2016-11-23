أمن بورسعيد: سرقة مصوغات ذهبية وراء مقتل عجوز بحى الزهور

بورسعيد – محمد عزام

قال المقدم محمد رشوان، المسئول الإعلامى لمديرية أمن بورسعيد، اليوم الأربعاء، أنه تم قتل عجوز بمساكن "أرض الجبل" فى حى الزهور، بهدف سرقة مصوغاتها الذهبية.

وأضاف "رشوان"، أنه قد تلقى اللواء زكى صلاح، مدير أمن بورسعيد؛ بلاغاً من أهالى المنطقة، يفيد بمصرع "نعمت ص ف ع" – 80 سنة، ربة منزل ومقيمة أرض الجبل؛ موضحاً أنه تم ضبط مرتكب الواقعة "محمود . ش . م . ال" – 18 سنة، ومن مقيمى حى الضواحى.

وأشار إلى أن تفاصيل الواقعة تتلخص فى أن العجوز تعاونها بالمنزل إحدى الفتايات، وجارى تحديد شخصها؛ كانت قد سهلت دخول الجانى لمسكن المجنى عليها، للاستيلاء على المصوغات الذهبية، وحال تنفيذ مخططهما تم طرق باب الشقة فأسرع الجانى بخنق المجنى عليها خشية صراخها، واكتشاف أمرهما ولاذا بالفرار.

وأكد أنه جار تحديد هوية الفتاة، وتم التمكن من ضبط المتهم سالف الذكر، وجارى فحص الواقعة، ومعاينة رجال النيابة العامة وتحرير محضر بالواقعة .