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طهران تحذر من الانتقام إذا انتهكت أمريكا الاتفاق النووي

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طهران تحذر من الانتقام إذا انتهكت أمريكا الاتفاق النووي طهران تحذر من الانتقام إذا انتهكت أمريكا الاتفاق النووي

آية الله خامنئي

قال الزعيم الأعلى الإيراني، آية الله علي خامنئي، يوم الأربعاء إن تمديد العقوبات التي تفرضها الولايات المتحدة على إيران لمدة عشر سنوات أخرى ينتهك الاتفاق النووي محذرا من أن طهران ستتخذ ردًا انتقاميًا إذا أقرت العقوبات.

وقال خامنئي،  مخاطبًا حشدا من أعضاء الحرس الثوري وفقا للموقع الالكتروني للزعيم الأعلى “ الأمريكية الراهنة انتهكت الاتفاق النووي في العديد من المناسبات”.

وأضاف “أحدثها عندما مددت العقوبات لعشر سنوات أخرى وإذا حدث ذلك فإنه بالتأكيد سيمثل انتهاكا للاتفاق النووي وسترد الجمهورية الإسلامية على ذلك بالتأكيد”.

وأيد مجلس النواب الأمريكي،  هذا الشهر قانونا لتمديد العقوبات الأمريكية على إيران لعشر سنوات أخرى. ويحتاج التشريع لموافقة مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس الأمريكي باراك أوباما.

 

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