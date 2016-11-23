"الصندوق الاجتماعى": تسليم 74 مشروعا للإنتاج الحيوانى لشباب الوادى الجديد

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

قال محمود سبع مدير فرع الصندوق الاجتماعى للتنمية بالوادى الجديد فى تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن فرع الصندوق بصدد البدء فى تسليم مشروعات الإنتاج الحيوانى لشباب الخريجين من أبناء المحافظة، بإجمالى 74 مشروعًا باعتمادات مالية قدرها 35 مليون جنيه، وذلك فى إطار تنفيذ الاتفاق لتوفير فرص عمل كمشروعات صغيرة ومتوسطة لشباب الخريجين لإنتاج الثروة الحيوانية.

وأضاف سبع أن تسليم المشروعات للمستفيدين تتم وفقًا للإجراءات القانونية التى يتم تطبيقها فى اختيار المتقدمين ممن انطبقت عليهم الشروط، التى تم الإعلان عنها مسبقًا ضمن برامج الصندوق الاجتماعى لدعم شباب المحافظة على أن يتم التسليم خلال الفترة القادمة.