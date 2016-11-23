أخبار عاجلة

إزاحة النقاب عن مصير فينجر مع أرسنال -
أتلتيكو يسعى لقتل ثعالب ليستر -
السيسي يلتقي وزير الكهرباء لمتابعة استعدادات فصل الصيف -
رئيس الاتحاد الأفرو أسيوي: 58 مليار جنيه استثمارات قطاع التأمين في 2016 -
حماية المستهلك: ضبط كميات من الأسماك الفاسدة قبل طرحها في شم النسيم -
عامل يرطم رأسه بالحائط فيرتد قتيلا بسبب ضائقة مالية بسوهاج -
خبراء: مشروع قانون العمل الجديد أنصف رجال الأعمال وأضر بالعامل -
الكشف عن حجم المصروفات العامة المستهدفة خلال العام المقبل -
بعثة من البنك الدولي في القاهرة لمتابعة خطوات الإجراءات الاقتصادية -
تباين أسعار الفاكهة والخضروات بأسواق الجملة والتجزئة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

"الصندوق الاجتماعى": تسليم 74 مشروعا للإنتاج الحيوانى لشباب الوادى الجديد

Google+ Print
"الصندوق الاجتماعى": تسليم 74 مشروعا للإنتاج الحيوانى لشباب الوادى الجديد "الصندوق الاجتماعى": تسليم 74 مشروعا للإنتاج الحيوانى لشباب الوادى الجديد

>الوادى الجديد – ماهر أبو نور

قال محمود سبع مدير فرع الصندوق الاجتماعى للتنمية بالوادى الجديد فى تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، أن فرع الصندوق بصدد البدء فى تسليم مشروعات الإنتاج الحيوانى لشباب الخريجين من أبناء المحافظة، بإجمالى 74 مشروعًا باعتمادات مالية قدرها 35 مليون جنيه، وذلك فى إطار تنفيذ الاتفاق لتوفير فرص عمل كمشروعات صغيرة ومتوسطة لشباب الخريجين لإنتاج الثروة الحيوانية.

وأضاف سبع أن تسليم المشروعات للمستفيدين تتم وفقًا للإجراءات القانونية التى يتم تطبيقها فى اختيار المتقدمين ممن انطبقت عليهم الشروط، التى تم الإعلان عنها مسبقًا ضمن برامج الصندوق الاجتماعى لدعم شباب المحافظة على أن يتم التسليم خلال الفترة القادمة.


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365