جولات ميدانية للتخطيط والمتابعة بالمنيا على مشاريع الوحدات المحلية

المنيا - حسن عبد الغفار

أعلنت إدارة التخطيط والمتابعة بالمنيا عن الانتهاء من عمل عدد 2 توصيلة مياه خارجية لمدرسة شوشة الابتدائية بقرية شوشة ومدرسة بني سمرج للتعليم الاساسى بقرية طحا الأعمدة التابعتين لمركز ومدينة سمالوط بتكلفة قدرها 73 ألف جنيه .

جاء ذلك خلال التقرير الذي تم عرضه على عصام البديوى محافظ المنيا ، والذي يوضح الجهود التي بذلتها إدارة التخطيط والمتابعة خلال الفترة الماضية أثناء جولاتها المرورية على عدد من المشاريع التابعة للوحدات المحلية للوقوف على مدى الانجاز والالتزام بالمواصفات وموعد التسليم ،

ففي مركز ومدينة ملوي ، تم توريد وتركيب عدد 2 كشك كهرباء بمحول 500ك/ف لتدعيم الانارة العامة كما تم إنشاء سور حول مطافي دير البرشا وتركيب الابواب الحديد بتكلفة 280 الف جنيه الى جانب الانتهاء من انشاء سور للوحدة المحلية بقرية المعصرة وتبليط المدخل .

وجارى حالياً تنفيذ أعمال اعادة الرصف لكل من شارع 26 يوليو ومدخل كوبرى النيل حتى مدخل قرية البرشا بطول 500 موباعتماد300 الف جنيه .

وفى مركز ومدينة العدوة جارى حالياً استكمال الاعمال الانشائية وصدور امر التشغيل لمجزر ابا الوقف والمعتمد له مبلغ 700 الف جنيه من خطة العام المالى الحالى ، كما تم الانتهاء من رصف 350م من الطريق المؤدى الى قرية ابا الملط وعمل تربة زلطية بطول 390 متقريباً .