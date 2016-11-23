أخبار عاجلة

إزاحة النقاب عن مصير فينجر مع أرسنال -
أتلتيكو يسعى لقتل ثعالب ليستر -
السيسي يلتقي وزير الكهرباء لمتابعة استعدادات فصل الصيف -
رئيس الاتحاد الأفرو أسيوي: 58 مليار جنيه استثمارات قطاع التأمين في 2016 -
حماية المستهلك: ضبط كميات من الأسماك الفاسدة قبل طرحها في شم النسيم -
عامل يرطم رأسه بالحائط فيرتد قتيلا بسبب ضائقة مالية بسوهاج -
خبراء: مشروع قانون العمل الجديد أنصف رجال الأعمال وأضر بالعامل -
الكشف عن حجم المصروفات العامة المستهدفة خلال العام المقبل -
بعثة من البنك الدولي في القاهرة لمتابعة خطوات الإجراءات الاقتصادية -
تباين أسعار الفاكهة والخضروات بأسواق الجملة والتجزئة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

جولات ميدانية للتخطيط والمتابعة بالمنيا على مشاريع الوحدات المحلية

Google+ Print
جولات ميدانية للتخطيط والمتابعة بالمنيا على مشاريع الوحدات المحلية جولات ميدانية للتخطيط والمتابعة بالمنيا على مشاريع الوحدات المحلية

>المنيا - حسن عبد الغفار

أعلنت إدارة التخطيط والمتابعة بالمنيا عن الانتهاء من عمل عدد 2 توصيلة مياه خارجية لمدرسة شوشة الابتدائية بقرية شوشة ومدرسة بني سمرج للتعليم الاساسى بقرية طحا الأعمدة التابعتين لمركز ومدينة سمالوط  بتكلفة قدرها 73 ألف جنيه .

جاء ذلك خلال التقرير الذي تم عرضه على عصام البديوى محافظ المنيا ، والذي يوضح الجهود التي بذلتها إدارة التخطيط والمتابعة خلال الفترة الماضية أثناء جولاتها المرورية على عدد من المشاريع التابعة للوحدات المحلية للوقوف على مدى الانجاز والالتزام بالمواصفات وموعد التسليم ،

ففي مركز ومدينة ملوي ، تم توريد وتركيب عدد 2 كشك كهرباء بمحول 500ك/ف لتدعيم الانارة العامة كما تم إنشاء سور حول مطافي دير البرشا وتركيب الابواب الحديد بتكلفة 280 الف جنيه الى جانب الانتهاء من انشاء سور للوحدة المحلية بقرية المعصرة وتبليط المدخل .

وجارى حالياً تنفيذ أعمال اعادة الرصف لكل من شارع 26 يوليو ومدخل كوبرى النيل حتى مدخل قرية البرشا بطول 500 موباعتماد300 الف جنيه .

وفى مركز ومدينة العدوة جارى حالياً استكمال الاعمال الانشائية وصدور امر التشغيل لمجزر ابا الوقف والمعتمد له مبلغ 700 الف جنيه من خطة العام المالى الحالى ، كما تم الانتهاء من رصف 350م من الطريق المؤدى الى قرية ابا الملط وعمل تربة زلطية بطول 390 متقريباً .

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365