"عشماوى" يضع حجر أساس مشروعات خدمية بمركز بلاط بـ 26 مليون جنيه

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

استكمل اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى جولته التفقدية بمراكز الداخلة وبلاط على مدار يومين، ووضع حجر أساس عدد من المشروعات الخدمية التنموية بتكلفة بلغت 26 مليون جنيه، حيث قام المحافظ بافتتاح مشروع محطة مياه أولاد عبد الله بعد التطوير بتكلفه مليون جنيه وملعب خماسى نجيل صناعى بمركز شباب البشندى بتكلفة 800 ألف جنيه، ومكتب العمل وأمن صناعى بمركز بلاط بتكلفة 1.1 مليون جنيه، ومبنى الرى ببلاط 1.6 مليون جنيه، ومشروع الطريق الاسفلتى بشارع الاستراحة بمدينه بلاط بتكلفة 5.7 مليون جنيه.

وقال بيان للمحافظة، أنه تم وضع حجر أساس لبعض من المشروعات بمركز بلاط، ومنها ملعب خماسى بمركز شباب أولاد عبد الله بتكلفة 800 ألف جنيه والمعهد الدينى الأزهرى بتكلفة 4.4 مليون جنيه ومحطة مياه بلاط بتكلفة 6 مليون جنيه، وملعب قانونى بمركز شباب مدينة بلاط بتكلفة 2.2 مليون جنيه، كما تفقد عشماوى بعض من المشروعات التنموية الجارى تنفيذها بمركز بلاط ومنها مسجد تنيده بتكلفة 2.1 مليون جنيه والسوق الحضارى بتكلفة مليون جنيه ومنتزه مدينة بلاط بتكلفة 482 ألف جنيه .