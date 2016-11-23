"الجمبرى" هدية الزمالك لباسم مرسى بعد الزواج

كتب عمرو جاب الله

داعب مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك، لاعبى الفريق الأبيض، حيث طالبهم باختيار نوع الطعام الذى يرغبون فيه على حفل عشاء الغد، المقرر إقامته داخل قلعة ميت عقبة لهم وللجهاز الفنى قبل أن يقترح أن يكون العشاء عبارة عن جمبرى احتفالاً بزفاف باسم مرسى مهاجم الفريق الذى دخل عش الزوجية يوم الجمعة الماضى.

كان باسم مرسى قد حرص على العودة إلى الزمالك سريعا بعد مرور 3 أيام فقط على زواجه، وذلك من أجل الخضوع لجلسات على الظهر للتعافى سريعاً من الإصابة التى لحقت به فى وقت سابق بمباراة المنتخب الوطنى وغانا فى التصفيات المؤهلة للمونديال.