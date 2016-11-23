أمن مطروح يحبط محاولة 28 مصريا الهجرة غير الشرعية إلى ليبيا عبر السلوم

مطروح - حسن مشالى

تمكنت قوات الأمن بمطروح، من إحباط هجرة غير شرعية لـ 28 مصريا بينهم حدث عن طريق ليبيا بالسلوم، حيث تم ضبطهم أثناء محاولتهم مغادرة البلاد إلى الأراضى الليبية بطريقة غير شرعية، للبحث عن فرص عمل فى ليبيا، أو الهجرة غير الشرعية إلى أوربا من هناك.

تلقى اللواء مختار السنبارى مدير أمن مطروح، إخطاراً بضبط 28 متهما من بينهم حدث "أقل من 18 سنة" أثناء محاولتهم مغادرة البلاد بطريقة غير شرعية إلى الجانب الليبى عبر الدروب الصحراوية، وهم 6 من أسيوط، و5 من كفر الشيخ، و4 من البحيرة، و4 من الغربية، و3 من المنيا، و2 من بنى سويف، و1 من الدقهلية، وتم التحفظ عليهم لفحصهم جنائيا وسياسيا وعرضهم على النيابة المختصة.