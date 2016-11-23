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الأهلي يتلقى عرضاً هولندياً لتطوير قطاع الناشئين

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الأهلي يتلقى عرضاً هولندياً لتطوير قطاع الناشئين الأهلي يتلقى عرضاً هولندياً لتطوير قطاع الناشئين

>كتب فتحى الشافعى

كشف محمود طاهر، رئيس الأهلى، عن تلقى النادى عرضاً من إحدى المؤسسات الرياضية الهولندية، لتطوير قطاع الناشئين بالنادى الذى يترأسه عادل طعيمة.

 

وقال محمود طاهر إن الشركة عرضت على الأهلى إرسال محاضرين متخصصين فى العمل مع الناشئين، لإلقاء محاضرات على مدربى القطاع لإطلاعهم على أحدث أساليب التدريب العالمية وكيفية تأهيل اللاعبين الصغار وتجهيزهم للفريق الأول.

 

وأوضح رئيس الأهلى أن المؤسسة الهولندية سترسل محاضريها لتدريب كوادر الأهلى على مدار العام وليس لفترة محددة، مشيرا إلى أن المحاضرات لا تكون فنية فقط بل نفسية وطبية وبدنية.


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