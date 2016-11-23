الأهلي يسير على درب بايرن ميونيخ "طبياً"

كتب فتحى الشافعى

قرر النادى الأهلى التعاقد مع مؤسسة "شون كلينيك" الألمانية لتطوير القطاع الطبى بالنادى بما يتناسب مع حجم الأهلى واسمه ومكانته.

وقال محمود طاهر رئيس النادى فى تصريحات للموقع الرسمى للأهلى، أن مؤسسة "شون كلينيك" تعد من أكبر مراكز التأهيل والعلاج الطبيعى فى ألمانيا وأيضاً تعتبر الذراع الطبى لنادى بايرن ميونخ.

وأضاف رئيس الأهلى أن التعاقد مع المستشفى الألمانية يأتى ضمن بنوده استقدام أطباء متخصصين فى التأهيل والعلاج الطبيعى وإصابات الملاعب إلى النادى بشكل دورى لمتابعة الحالة الصحية للاعبين، بالإضافة لمعاونة أطباء القطاع الطبى بالنادى وإطلاعهم على أحدث الطرق العلاجية.

وأشار محمود طاهر إلى أن الإتفاق أيضاً يشمل تطوير الأجهزة الطبية والعلاجية بالأهلى؛ لأن النادى مازال يتعامل بأجهزة قديمة ومتأخرة ولا تناسب الوقت الحالى، موضحاً أن المجلس يضع فى حساباته إنشاء مركز علاج طبيعى وتأهيل عالمى لخدمة الفرق الرياضية بالنادى وأيضاً استخدامه كمشروع تجارى يدر دخلاً كبيراً للنادى.