المراهقون يتناولون مشروبات غازية تساوى ملء حوض استحمام سنويا

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كشف بحث جديد لمعهد الأبحاث السرطانية بالمملكة المتحدة عن أن المراهقين يستهلكون ما يساوى ملء حوض الاستحمام من المشروبات الغازية سنويا.

وذكرت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية أن البحث أوضح أن متوسط استهلاك الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 11، و18 عاما يبلغ أربع ونصف زجاجة من المشروبات السكرية أسبوعيا بواقع 234 زجاجة سنويا.

وأوضح البحث أن هذا يساوى أكثر من 77 لترا من المشربات الغازية، وأن 8 عبوات فقط من هذه المشروبات تكفى لملء حوض صغير، إذ أن البالغين عند استحمامهم يستخدمون فى المتوسط 80 لترا من الماء.

وأشار إلى أن ما يبعث على القلق أيضا هو أن الأطفال الأصغر سنا يشربون كميات كبيرة من المشروبات السكرية، فالأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 4 و10 سنوات يشربون ما يساوى نحو نصف ملء حوض صغير من هذه المشروبات سنويا ليصل استهلاكهم إلى زجاجتين منها أسبوعيا أو نحو 111 زجاجة سنويا.

وأكد معهد الأبحاث السرطانية بالمملكة المتحدة أن المراهقين يتناولون ثلاثة أضعاف حد السكر المسموح به والبالغ 30 جراما يوميا من الأغذية والمشروبات حيث تعد المشروبات المصدر الرئيس للسكريات التى يستهلكونها.