مشادة بين طيار ومهندس طائرته تؤخر رحلة تبوك 5 ساعات ونصف بمطار القاهرة

كتبت-رحاب نبيل

نشبت مشادة كلامية بين قائد طائرة مصرية تابعة لشركة خاصة كانت متجهة إلى تبوك بالسعودية، وبين مهندس صيانة الطائرة، كادت أن تتطور إلى اشتباك بين الطرفين إلا ان طاقم الضيافة تدخل بين الطرفين لأنهاء الأزمة.

وقالت مصادر أمنية بمطار القاهرة، إنه بعد تأخرت الرحلة 5 ساعات ونصف، قرر قائد الطائرة إلغاء سفر المهندس، وطلب من الشركة استبداله.

وأضافت المصادر أنه عقب إنهاء إجراءات ركاب رحلة الشركة الخاصة رقم 107، والمتجهة من القاهرة إلى تبوك، حدثت مشادة كلامية بين قائد الطائرة ومهندس الصيانة المرافق له، وقامت سلطات المطار بإنزال ركاب الطائرة وعددهم 73 راكبًا ونقلهم إلى إحدى الصالات، وبالفعل قامت الشركة باستبدال المهندس بآخر، وأقلعت الطائرة بعد تأخير دام 5 ساعات ونصف.