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إحالة "قاضى الحشيش" وصديقته وسائقه لمحكمة جنايات السويس

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إحالة "قاضى الحشيش" وصديقته وسائقه لمحكمة جنايات السويس إحالة "قاضى الحشيش" وصديقته وسائقه لمحكمة جنايات السويس

>السويس - سيد نون

قررت النيابة العامة بالسويس، بإشراف المحامى العام لنيابات السويس، إحالة القاضى المتهم بحيازة الحشيش، و"أ . م"  سائق سيارته، وصديقته "ب . م " 19 عاما تحمل الجنسية البولندية، للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات السويس.

 

وقال مصدر بالنيابة العامة بالسويس، إن القاضى المتهم وصديقته وسائق سيارته قاموا بالتوقيع على قرار الإحالة اليوم الأربعاء بنيابة السويس.

 

وأكد المصدر، أن قرار الإحالة يتضمن اتهامات للقاضى بحيازة ونقل 69 كيلو من المواد المخدرة بمساعدة صديقته وسائقة عن عمد.

 

وقال مصدر أمنى، إن قوات الشرطة بالسويس قامت بنقل القاضى فى ساعة مبكرة من صباح اليوم وصديقته وسائقه من سجن عتاقة بالسويس إلى مقر مجمع محاكم السويس.

 

 


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