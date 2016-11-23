حبس مدير مكتب "وكيل صحة الشرقية" الأسبق 3 سنوات بتهمة التزوير والتربح

الشرقية - فتحية الديب

قضت محكمة جنح الزقازيق بالشرقية، بحبس مدير مكتب وكيل وزارة الصحة الأسبق، 3 سنوات بتهمة التزوير والتربح من وظيفته، فى القضية رقم 106 لسنة 2015.

وكشفت تحقيقات نيابة قسم ثانى الزقازيق، أنه وردت معلومات لهيئة الرقابة الإدارية بالزقازيق تفيد باشتراك "ى م" مدير مكتب وكيل وزارة الصحة الأسبق بالشرقية، بالاشتراك مع "ح م" وكيل إدارة شئون العاملين، فى اصطناع عقود عمل وهمية لأقاربهم وآخرين.

وتوصلت التحريات التى قام بها الرائد محمد خالد شعيب الضابط بالهيئة، إلى وجود تلاعب وتزوير فى قرارات تعيين العمالة المؤقتة، وأنه تم تعين 10 من العاملين المؤقتين بعقود عمل من مديرية الصحة، وتضمن القرار تعيين 2 من أشقاء المتهم الأول وزوجته وزوجة المتهم الثانى وآخرين.

كما كشفت تحريات الرائد محمد خالد شعيب، قيام "ياسر م" مدير مكتب وكيل وزارة الصحة السابق، و"حسام م" موظف بالمديرية، باصطناع عقود مؤقتة لأقاربهما وأشخاص آخرين لتمكينهم من التعيين بمديرية الشئون الصحية دون وجه حق، وأن مدير مكتب وكيل وزارة الصحة الأسبق استغل وظيفته فى العرض على وكيل الوزارة، وبذلك تمكن من تمكين وكيل شئون العاملين من إرسال تلك العقود لمديرية التنظيم والإدارة لإصدار قرار بالموافقة على تعينهم بادعاء عملهم بالمديرية أكثر من 3 سنوات، وتم اعتمادها أيضا من السلطة المختصة.

كما توصلت التحريات إلى أن الـ10 أشخاص الذين تم تحرير عقود لهم غير مدرجين بالدفاتر ولم يتم صرف رواتب ولا حوافز ولا مكافآت لهم منذ عام 2007 وحتى عام 2011

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تم ضبط المتهم، وبعرضه على النيابة العامة، قررت إحالته محبوسا إلى محكمة الزقازيق التى أصدرت حكمها المتقدم.