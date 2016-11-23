أخبار عاجلة

إزاحة النقاب عن مصير فينجر مع أرسنال -
أتلتيكو يسعى لقتل ثعالب ليستر -
السيسي يلتقي وزير الكهرباء لمتابعة استعدادات فصل الصيف -
رئيس الاتحاد الأفرو أسيوي: 58 مليار جنيه استثمارات قطاع التأمين في 2016 -
حماية المستهلك: ضبط كميات من الأسماك الفاسدة قبل طرحها في شم النسيم -
عامل يرطم رأسه بالحائط فيرتد قتيلا بسبب ضائقة مالية بسوهاج -
خبراء: مشروع قانون العمل الجديد أنصف رجال الأعمال وأضر بالعامل -
الكشف عن حجم المصروفات العامة المستهدفة خلال العام المقبل -
بعثة من البنك الدولي في القاهرة لمتابعة خطوات الإجراءات الاقتصادية -
تباين أسعار الفاكهة والخضروات بأسواق الجملة والتجزئة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

تأجيل إعادة محاكمة 16 متهماً من عائلتى أبو منصور وعلام لـ 30 نوفمبر

Google+ Print
تأجيل إعادة محاكمة 16 متهماً من عائلتى أبو منصور وعلام لـ 30 نوفمبر تأجيل إعادة محاكمة 16 متهماً من عائلتى أبو منصور وعلام لـ 30 نوفمبر

>كتب إيهاب المهندس

أجلت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الأربعاء، إعادة محاكمة 16 متهماً بتبادل إطلاق النار لعدة ساعات بسبب خلافات ثأرية بين عائلتين بمنطة الصف لجلسة 30 نوفمبر لسماع الشهود.

وكان حكم صدر ضد المتهمين غيابيا بالسجن المؤبد، على خلفية خلافات ثأرية أسفرت عن مقتل شخصين وإصابة 8 آخرين وإحراق عدد من المنازل والمزارع الخاصة بالطرفين بمنطقة الصف.

البداية كانت فى 2013 عندما تلقى مركز شرطة الصف بلاغاً بتجدد الاشتباكات بين عائلتى علام وأبو منصور بدائرة مركز شرطة الصف، وبالمعاينة تبين قيام أحد أفراد عائلة علام بإطلاق النيران على شخص بعائلة أبو منصور بقصد الأخذ بالثأر عقب وفاة شخص فى العائلة الأولى، الأمر الذى دفع عائلة أبو منصور بالتوجه لمنازل عائلة علام وإشعال الحرائق فى مزارعهم ومنازلهم، الأمر الذى ترتب عليه إصابة ثمانية أشخاص بينهم أطفال وسيدات.

 

تعود القضية إلى خصومة ثأرية وقعت بين العائلتين بعدما قام أحد أطراف عائلة أبو منصور بقتل طرف آخر من عائلة علام وحقنا للدماء قضت المحكمة العرفية على عائلة أبو منصور بدفع مبلغ 600 ألف جنيه، وبالفعل قام كبار عائلة أبو منصور بتقديم الدية لعائلة علام، التى لم يكتف شبابها وصمموا على الأخذ بالثأر ورفضوا الدية.

 

 


>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365