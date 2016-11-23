الليلة.. الأهلي يستضيف طلائع الجيش في مهمة صعبة

يلتقي نادي الأهلى، اليوم الأربعاء، نظيره طلائع الجيش، في مباراة صعبة ومهمة في ختام مواجهات الجولة العاشرة لبطولة الدورى الممتاز.

ويدخل الأهلى المباراة وفى رصيده ٢٣ نقطة فى المركز الثانى خلف مصر المقاصة بينما يمتلك طلائع الجيش ١٦ نقطة يحتل بها فى المركز السادس بفارق الأهداف عن الاتحاد الخامس، وشهدت نتائج الفريق مؤخرًا تحسنًا كبيرًا، خاصة بعدما خطف الفوز من الاتحاد فى الوقت القاتل فى الجولة الماضية.

واختتم البدرى استعداداته للمباراة بتدريب رئيسى عصر أمس ركز خلاله حسام البدرى على شرح خطة المباراة ونقاط القوة والضعف فى صفوفه من خلال مشاهدة مباراته الأخيرة، وحذر البدرى اللاعبين من قوة الطلائع، مؤكداً أنه فريق متميز ولديه الكثير من عناصر الخبرة، خاصة الثنائى الهجومى أحمد عيد عبدالملك، صاحب الهدف القاتل فى مرمى الاتحاد والمهاجم الإيفوارى أوسو كونان.