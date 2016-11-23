إحالة القاضي المتهم بحيازة «حشيش» إلى الجنايات

أحالت النيابة العامة بالسويس، بإشراف المحامى العام لنيابات السويس، الأربعاء، القاضى المتهم بحيازة الحشيش، و”أ . م” سائق سيارته، وصديقته “ب . م ” 19 عاما تحمل الجنسية البولندية، للمحاكمة الجنائية أمام محكمة جنايات السويس.

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على القاضي وآخرين، الشهر الجاري، وبحوزتهم 64 كيلو جرامًا من مخدر الحشيش داخل سيارة بنفق الشهيد أحمد حمدي بمحافظة السويس.

ونسبت تحقيقات النيابة للمتهمين تهمة “حيازة مواد مخدرة بهدف الإتجار بها”.

وكان المجلس الأعلى للقضاء قرر رفع الحصانة عن القاضي عقب طلب تقدم به النائب العام للتحقيق معه.

وقبل وزير العدل المستشار حسام عبد الرحيم استقالة القاضي من منصبه لاتهامه في إحدى القضايا “التي تخل بميثاق شرف القضاة”.