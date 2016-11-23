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مصطفى بكري: إعادة فتح طريق أبو سمبل بعد الاتفاق مع النوبيين المعتصمين

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مصطفى بكري: إعادة فتح طريق أبو سمبل بعد الاتفاق مع النوبيين المعتصمين مصطفى بكري: إعادة فتح طريق أبو سمبل بعد الاتفاق مع النوبيين المعتصمين

بكري

أكد النائب مصطفى بكرى أنه تم فتح طريق أبو سمبل جنوب أسوان صباح اليوم الاربعاء، بعد نجاح جهود الوساطة البرلمانية التى تمت بالتنسيق مع فى إنهاء أزمة طريق أبوسمبل الذى تم إغلاقه من قبل بعض النوبيين للمطالبة بتحقيق بعض المطالب الخاصة بهم.

وقال بكري – فى تصريح اليوم الأربعاء – إن جهود الوساطة التى قادها برفقة النواب ياسين عبد الصبور وعمرو أبو اليزيد ومحمد سليم انتهت على خير، وتم اقناع المعتصميين النوبيين بضرورة إعادة فتح الطريق المحورى الهام.

وأوضح أنه سيتم خلال الأيام القادمة تنظيم لقاءات بين ممثلي النوبة مع كبار المسئولين لتفعيل نصوص الدستور والقانون التى تكفل لهم حقوقهم، منوها بأنه سيعقد مؤتمرًًا خلال الساعات القادمة لعرض ما توصلت إليه الأطراف بحضور أعضاء لجنة الوفد البرلمانى وممثلين عن المتعصميين النوبيين .

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