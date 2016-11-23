السبسي يدعو السيسي لمؤتمر تونس الاقتصادي نهاية نوفمبر

وجه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي، دعوة رسمية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، لحضور مؤتمر تونس الاقتصادي والذي تنظمه تحت شعار “منتدى دعم الاقتصاد والاستثمار في تونس 2020″، والمقرر عقده يومي 29 و30 من الشهر الجاري، بمشاركة زعماء ورؤساء وكبار المسئولين في أكثر من 70 دولة وبحضور نحو 1500 مستثمر من مختلف دول العالم.

وأكد السفير المصري بتونس نبيل حبشي أن الدعوة التي وجهتها الرئاسة التونسية الى الرئيس السيسي، تأتي في إطار العلاقات القوية التي تربط الدولتين، مشيرا إلى أن الفترة الماضية شهدت العديد من التحركات في سبيل تعزيز التعاون المصري التونسي في مختلف المجالات خاصة على الصعيد التجاري والاقتصادي بجانب العلاقات السياسية الممتازة .

وأضاف السفير أن القائمين على منتدى دعم الاقتصاد والاستثمار في تونس وجهوا دعوات لعدد من رجال الاعمال والمستثمرين المصريين والذين من المقرر ان يشاركوا في فعالياته نهاية الشهر الجاري.