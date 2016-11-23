بالصور..رأس البر تستعد لاستقبال معرض تكنولوجيا الأثاث

دمياط - معتز الشربينى

تنفذ الوحدة المحلية بمدينة رأس البر برئاسة محسن عزيز ، أعمال صيانات وإنارة ودهانات وأعمال جمالية واستكمال أعمال ترميمات البلدورات بمنطقة مجمع المدارس والمنطقة الرابعة بالمدينة، لتطوير المظهر الحضاري بها، وذلك فى إطار استقبال مدينة رأس البر لأكبر معرض بالشرق الأوسط لتكنولوجيا صناعة الأثاث يومي 26، و27 نوفمبر الجاري بالصالة الرياضية.

يذكر أن محافظة دمياط تستعد لإقامة أكبر معرض لتكنولوجيا صناعة الأثاث بالشرق الأوسط WOOD TECH الذي سيقام بالصالة المغطاة برأس البر لأول مرة بجمهورية مصر العربية، ويشارك فيه حوالي 50 شركة من أكبر الشركات العالمية المتخصصة في صناعة الأثاث وخاماته منها 47 شركة من خارج مصر و3 شركات مصرية ، حيث يقدمون من خلال معروضاتهم آخر ما توصلت إليه تكنولوجيا صناعة الأثاث من أدوات والالآت وماكينات وخامات طبيعية وصناعية.

الصالة المغطاة