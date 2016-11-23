محمد بن راشد يتسلم أوراق اعتماد مجموعة من سفراء الدول الصديقة الجدد لدى الدولة

تسلم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله في قصر المشرف صباح اليوم بحضور سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي وسمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي..أوراق اعتماد مجموعة من سفراء الدول الصديقة الجدد لدى الدولة.

ورحب صاحب السمو نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي بهؤلاء السفراء متمنيا لهم النجاح في مهام عملهم والتركيز على تجديد وتطوير علاقات الصداقة والعلاقات الانسانية بين بلدانهم ودولة الامارات.

> ونقل السفراء الجدد تحيات قادة وزعماء دولهم الى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي متمنين لسموهما دوام الصحة والعافية والسعادة والاستقرار لشعبنا.. أملين بان ينجحوا في مهماتهم من اجل تطوير علاقات الصداقة مع دولة الامارات قيادة وحكومة وشعبا.

حضر مراسم تسلم أوراق الاعتماد.. معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية ومعالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة ومعالي أحمد جمعه الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة ومعالي محمد ابراهيم الشيباني مدير عام ديوان صاحب السمو حاكم دبي وخليفة سعيد سليمان مدير عام دائرة التشريفات والضيافة في دبي وعدد من المسؤولين في وزارة الخارجية والتعاون الدولي.