سيدة تقيم دعوى خلع بعد 3 سنوات زواج بسبب بخل زوجها وعدم إنفاقه عليها

كتبت نورهان حسن

أقامت "نورا.م" دعوى خلع أمام محكمة أسرة القاهرة الجديدة، ضد زوجها "ح.ف"، وأودعت مذكرة لمكتب تسوية النزاعات، قالت فيها "إنها تزوجت منذ 3 سنوات، وبعد شهور من زواجها سافرا لإحدى البلاد العربية للعمل هناك".

وأضافت الزوجة، أنه عمل هناك فى إحدى الشركات الكبرى، وتيسرت أحوال زوجها المادية، ورغم ذلك فكان بخيل جدا، وامتنع عن الإنفاق عليها بخلاف الطعام والشراب".

وصرحت الزوجة أمام مكتب تسوية النزاعات، بأنها فوجئت بطلب زوجها بعدم الإنفاق برغم عمله فى إحدى الشركات الكبرى هناك، وبدأت الخلافات الزوجية بينهما، مؤكدة أنها حاولت تفاديها بالإنفاق على نفسها وجلب متطلباتها، إلا أنها فوجئت به يريد منها الإنفاق عليه، الأمر الذى رفضته وحدثت خلافات بينهما، جعلتها ترفض العيش معه، وطلبت منه الطلاق، إلا أنه رفض.