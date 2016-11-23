ضبط مدير تعبئة بـ"المجمعات الاستهلاكية" بالإسكندرية متلبسًا بتقاضى رشوة

الإسكندرية - هناء أبو العز

ألقت مباحث الأموال العامة بمديرية أمن الإسكندرية، القبض على مدير تعبئة بشركة المجمعات الاستهلاكية متلبسًا بتقاضى رشوة من أحد العملاء لتسهيل صرف مستحقاته المالية.

ورد لقسم الجمرك المحضر أحوال الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بغرب الدلتا، يتضمن ضبط "م. ج"- 54 سنة مدير مصنع التعبئة بشركة المجمعات الاستهلاكيه أثناء تقاضيه مبلغ 3300 جنيه "على سبيل الرشوة" من أحد عملاء الشركة "ر. ى"- 39 سنة مدير شركة لتعبئة المواد الغذائية مقابل تسهيل صرف المستحقات المالية لشركته عن تعبئة السكر أثناء تواجدهما بمطعم عروس البحر دائرة القسم، وأعيد المحضر إدارى قسم شرطة الجمرك، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.