إرسال أحراز قضية رشوة مأمور ضرائب الجمالية لخبراء الإذاعة لإعداد تقرير

كتب أحمد إسماعيل

قررت نيابة الأموال العامة، برئاسة المستشار محمد أبو المعالى، بإشراف المستشار عبد الرحمن شتلة المحامى العام الأول لنيابات غرب القاهرة، إرسال أحراز وأسطوانات وفيديوهات قضية رشوة مأمور ضرائب الجمالية، إلى خبراء اتحاد الإذاعة والتلفزيون، لإعداد تقرير فنى بها.

وفى السياق ذاته، جدد القاضى الجزئى بمحكمة جنوب القاهرة، حبس مدير مأمورية ضرائب الجمالية و2 آخرين 15 يومًا على ذمة التحقيقات فى واقعة الحصول على رشوة من صاحب شركة لتجارة المعادن بهدف تخفيض وتخليص ضرائب لصالح شركته.

وقررت نيابة الأموال العامة، فى وقت سابق، حبس مدير مأمورية ضرائب الجمالية و2 آخرين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فى واقعة الحصول على رشوة من صاحب شركة بهدف تخفيض وتخليص ضرائب لصالح شركته.

فيما قررت النيابة فى وقت سابق، حبس المحاسب الوسيط فى واقعة رشوة مدير مأمورية ضرائب الجمالية، لاتهامه بالواسطة لتسهيل رشوة من صاحب شركة.

وكانت معلومات قد وردت لهيئة الرقابة الإدارية، بقيام كلًا من مدير مأمورية ضرائب الجمالية، ومأمور ضرائب بنفس المصلحة، وصاحب مكتب محاسبة وسيط بينهما وبين شركة لتجارة المعادن، والاتفاق بينهم على تقاضى مبالغ مالية كرشوة مقابل تخفيض وتخليص جزء من ضرائب الشركة بدون وجه حق.

وباستصدار الهيئة لإذن النيابة، تم ضبط جزء من مبلغ الرشوة وقدره 25 ألف جنيه، وضبط مدير مأمورية الضرائب، وتحرر محضرا بالواقعة، وأخطرت النيابة العامه للتحقيقات.