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روجيه ميلا لـ"منتخب النسائية": مصر رجعت تانى "كروياً"

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روجيه ميلا لـ"منتخب النسائية": مصر رجعت تانى "كروياً" روجيه ميلا لـ"منتخب النسائية": مصر رجعت تانى "كروياً"

>كتب محمد مراد

أشاد النجم الكاميرونى الكبير روجيه ميلا بمنتخب للكرة النسائية بعد فوزه على زيمبابوى فى الجولة الثانية لكأس الأمم الإفريقية المقامة بالكاميرون.

 

يحتل منتخب مصر المركز الثانى فى مجموعته برصيد 3 نقاط خلف المتصدر الكاميرون ثم زيمبابوى وجنوب إفريقيا فى المركز الثالث والرابع برصيد نقطة واحدة.

 

وكشفت سحر الهوارى عضو اتحاد الكرة ورئيس بعثة منتخب السيدات فى الكاميرون ، أن النجم الكبير ميلا الذى كان متواجداً فى المدرجات لمتابعة كأس الأمم الأفريقية أشاد بمنتخب السيدات وعلق قائلاً :" مصر رجعت تانى كرويا " ، فى إشارة منه إلى عودة منتخب مصر الأول للرجال للساحة الإفريقية ووصوله لكأس الأمم بالجابون وأيضاً تصدره قمة مجموعته فى التصفيات المؤهلة للمونديال.

 


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مصر 365

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