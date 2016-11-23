اللياقة البدنية سلاح الشرقية لمواجهة زعيم الثغر

كتبت لبنى عبد الله

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادى الشرقية تدريباته فى الثانية ظهر اليوم على استاد جامعة الزقازيق، فى إطار استعداداته للمواجهة الهامة أمام الاتحاد السكندرى والمقرر إقامتها بعد غد الجمعة، فى إطار مباريات الجولة الحادية عشر من مسابقة الدورى الممتاز.

يقود مران الفريق الشرقاوى المدير الفنى الجديد علاء عبد العال، عقب توليه المهمة الفنية خلفا للمستقيل طارق يحيى، ويركز اليوم على رفع معدل اللياقة البدنية للاعبين، بالإضافة إلى علاج الأخطاء التى وقعوا فيها فى المباراة السابقة أمام بتروجت والتى انتهت بفوز الأخير بهدف نظيف.

ومن المقرر أن ينضم جميع اللاعبين فى المران، بعدما أدى الذين شاركوا فى مباراة بتروجت تدريبات استشفائية أمس بالجيمانزيوم.