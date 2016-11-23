السيسي يصل القاعة الرئيسية لحضور القمة العربية الإفريقية بغينيا

وصل الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى القاعة الرئيسية لحضور القمة العربية الإفريقية، المقرر انطلاقها في غينيا الاستوائية، بحضور عدد من القادة والزعماء والملوك العرب والأفارقة، وصل عددهم إلى حوالى ٢٥ رئيسًا وملكًا وأميرًا من الجانبين.

ويضم الوفد المصري الموافق للرئيس السيسي في غينيا كل من سامح شكري وزير الخارجية وطارق قابيل وزير التجارة والصناعة واللواء مصطفى شريف رئيس ديوان رئاسة الجمهورية، واللواء عباس كامل مدير مكتب الرئيس، والسفير علاء يوسف المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، كما يشارك في الوفد السفير طارق خليل سفير مصر في غينيا الاستوائية.