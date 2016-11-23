أسعار سعر صرف الدولار في البنوك الأربعة الكبرى

تباينت أسعار صرف الدولار، في بداية اليوم الأربعاء ، في البنوك الأربعة الكبرى، وذلك بعد قرار البنك المركزي تحرير سوق الصرف بالكامل وترك السعر لمتطلبات العرض والطلب.

وبلغ سعر الدولار في البنك الاهلي 17.30جنيه للشراء ، و 17.50جنيه للبيع مقابل 17.4جنيه للشراء، 17.6جنيه للبيع أمس .

وفي بنك مصر، بلغ سعر الدولار 17.41جنيه للشراء ، و 17.55جنيه للبيع 17.41 جنيه للشراء ، و 17.75 جنيه للبيع بالامس.

وفي بنك القاهرة والبنك التجاري الدولي استقرت الاسعار عند مستوى امس ليببلغ سعر الدولار 17.25 جنيه للشراء ، و17.75 جنيه للبيع.