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أسعار سعر صرف الدولار في البنوك الأربعة الكبرى

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أسعار سعر صرف الدولار في البنوك الأربعة الكبرى أسعار سعر صرف الدولار في البنوك الأربعة الكبرى

أرشيفية

تباينت صرف  الدولار، في بداية اليوم الأربعاء ، في البنوك الأربعة الكبرى، وذلك بعد قرار البنك المركزي تحرير سوق الصرف بالكامل وترك السعر لمتطلبات العرض والطلب.

وبلغ في البنك الاهلي 17.30جنيه للشراء ، و 17.50جنيه للبيع مقابل 17.4جنيه للشراء، 17.6جنيه للبيع أمس .

وفي بنك ، بلغ سعر الدولار 17.41جنيه للشراء ، و 17.55جنيه للبيع 17.41 جنيه للشراء ، و 17.75 جنيه للبيع  بالامس.

وفي بنك القاهرة والبنك التجاري الدولي استقرت الاسعار عند مستوى امس ليببلغ سعر الدولار 17.25 جنيه للشراء ، و17.75 جنيه للبيع.

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