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مصدر أمنى: منع سير المقطورات أعلى الدائرى نهارا للحد من الزحام المرورى

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مصدر أمنى: منع سير المقطورات أعلى الدائرى نهارا للحد من الزحام المرورى مصدر أمنى: منع سير المقطورات أعلى الدائرى نهارا للحد من الزحام المرورى

>كتب عبد الرحمن سيد

أكد مصدر أمنى، أن إدارة المرور تنظم سير سيارات النقل والنقل الثقيل والمقطورات وتمنع سيرها من الساعة 6 صباحا حتى الساعة 12 ليلا يوميا أعلى دائرى المرج والسلام والمنطقة المحصورة بمطلع محور المريوطية الجديدة فى الاتجاهين حتى مدخل محور سعد الدين الشاذلى.

 

وأضاف المصدر، أنه يتم تجميع السيارات على جانب الطريق، لمنع سيرها نهارا، مما يؤدى إلى ظهور كثافات أعلى الطريق، فيما يسمح بمرور سيارات النقل والنقل الثقيل على مدار 24 ساعة فى المنطقة المحصورة بين مطلعى محور المريوطية الجديد مرورا بصفط اللبن وأعلى المحور وأعلى الطريق الزراعى، وحتى الوصول إلى مدخل محور الفريق سعد الدين الشاذلى فى الاتجاهين.

 

وأوضح المصدر أنه يتم السماح بالسير بالمركبات فى الطريق الدائرى الأقليمى فى القطاعات التى تم الانتهاء منها، وتهيب إدارة المرور بقائدى سيارات النقل والنقل الثقيل بمقطورة، الالتزام بتعليمات السير على الطريق الدائرى، وذلك فى إطار حرصها على سلامة المواطنين.


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