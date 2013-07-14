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"كاديلاك" تسجل أفضل مبيعات لشهر يونيو في خمس سنوات

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"كاديلاك" تسجل أفضل مبيعات لشهر يونيو في خمس سنوات "كاديلاك" تسجل أفضل مبيعات لشهر يونيو في خمس سنوات
ارتفاع مبيعات الشركة في الإمارات بنسبة 25% في الربع الثاني من 2013

كتب : ياسر شعبان منذ 42 دقيقة

ارتفعت مبيعات "كاديلاك" علامة السيارة الفاخرة من جنرال موتورز، في شهر يونيو الماضي بنسبة 30% بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضي، وذلك عندما تمكن الوكلاء من تسجيل أفضل مبيعات لشهر يونيو منذ العام 2008.

وقادت هذا النمو مبيعات سيارة إسكاليد- سيارة الدفع الرباعي كبيرة الحجم متعددة الاستعمالات الأكثر شعبية في المنطقة- التي ارتفعت بنسبة 67% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي، ونمت مبيعات كاديلاك SRX، الطراز الأفضل مبيعاً في الشرق الأوسط، بنسبة 10% بالمقارنة مع الشهر نفسه من العام الماضي.

فيما ارتفعت مبيعات كاديلاك في دولة الإمارات العربية المتحدة، ثاني أكبر الأسواق في المنطقة لدى علامة كاديلاك، بنسبة 25% في الربع الثاني من العام الجاري، وحققت إسكاليد نمواً بنسبة 49% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي.

وفي هذا السياق قال نديم غريب، المدير الإقليمي لعلامة كاديلاك في جنرال موتورز الشرق الأوسط: "أثبتت كاديلاك أداءً رائعاً في دولة الإمارات العربية المتحدة في شهر يونيو والربع الثاني من العام الجاري، مدفوعة بمبيعات إسكاليد المشهورة بمزايا القوة والراحة وروعة التصميم، إني على ثقة تامة أنه ومع الطرازات الـ10 التي من المقرر إطلاقها في الشرق الأوسط في السنوات الثلاث المقبلة ومنها XTS وATS، ستشهد المبيعات نمواً معززاً في دولة الإمارات والمنطقة بشكل عام".

ومن الجدير بالذكر أن مبيعات سيارة كاديلاك ATS، التي تمثل دخول للعلامة إلى قطاع السيارات الفاخرة الأكثر أهمية في العالم، ارتفعت بنسبة 31% عن شهر مايو الماضي، وتم تصميم ATS التي أُطلقت في الشرق الأوسط بشهر ديسمبر الماضي، لتتحدى أفضل السيارات في العالم.

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