حبس رئيس مجلس إدارة شركة عقارات لاتهامه بالنصب على المواطنين

كتبت أمانى الأخرس

أمرت نيابة البساتين، برئاسة المستشار عمرو غراب، بحبس رئيس مجلس إدارة شركة لبيع العقارات السكنية، 4 أيام على ذمة التحقيقات،لاتهامه بالنصب والاستيلاء على أموال المواطنين.

بدأت الواقعة بورود عدة بلاغات لقسم شرطة البساتين، من كل من "رامى.ز"، و"أحمد.ع" و"موسى.م"، و"محمد.م"، يتهمون رئيس مجلس إدارة شركة لبيع العقارات السكنية بالنصب عليهم وبيع العقار الواحد لعدة مواطنين.

تبين بعد التحريات صحة المعلومات الواردة، وأن المتهم سبق اتهامه فى قضايا نصب سابقة حصل فيها على أحكام وصلت إلى 75 عاما.

وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، والتى أمرت بتشكيل فريق من أعضاء النيابة العامة يتكون من وكيلا نيابة البساتين أشرف الأزهرى، وزياد أشرف لتلاقى البلاغات المجنى عليهم وسماع أقوالهم.